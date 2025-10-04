Израиль согласился отвести войска в секторе Газа, заявил Трамп

ХАМАС и «другие группировки» должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.