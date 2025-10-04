Кадыров сообщил об отправке в зону СВО трофейной американской бронемашины Кугуар

Кадыров подчеркнул, что такие бронемашины стоят на вооружении ряда государств Североатлантического блока. После оценки захваченной техники чеченский лидер пришёл к выводу, что «Кугуар» уступает по характеристикам российским БТР такого класса, которые более надёжные и выносливые. Тем не менее трофейную единицу техники снова отправят в зону боевых действий, где она «будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев».