«Все готовятся к войне»: Вучич предупредил о надвигающейся катастрофе мирового масштаба

Ранее Александр Вучич выражал тревогу из-за значительного наращивания военных расходов государствами Североатлантического альянса. По его мнению, эти меры могут свидетельствовать о подготовке к масштабному военному конфликту. Он также в очередной раз повторил тезис о том, что Сербия хотела бы избежать участия в войнах.