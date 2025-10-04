Лондонская полиция арестовала 442 участников пропалестинского митинга

Лондонская полиция заявила, что в ходе пропалестинской акции были арестованы 442 участников за поддержку запрещенной в Великобритании организации.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
Израиль для прекращения вооруженных действий, последовавших за данными событиями, требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю.
Читайте материал «Нетаньяху: Израиль разоружит ХАМАС, будь то дипломатией или военным путем».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.