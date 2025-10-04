Премьер Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

Напомним, митинг в Тбилиси начался в субботу, 4 октября. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить собственное несогласие с проведением муниципальных выборов. Митинг был анонсирован заранее. Также сообщалось, что люди съезжались в столицу Грузии из других городов, чтобы принять участие в оппозиционной акции.