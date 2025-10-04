Ричмонд
Премьер Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

Премьер-министр Грузии заявил, что беспорядки в этой стране поддерживаются из-за рубежа.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз поддерживает беспорядки в Тбилиси, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Премьер-министр указал на посла ЕС в Грузии Павла Герчинского как на одну из персон, ответственную за беспорядки.

«Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — сказал Кобахидзе во время брифинга.

Напомним, митинг в Тбилиси начался в субботу, 4 октября. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить собственное несогласие с проведением муниципальных выборов. Митинг был анонсирован заранее. Также сообщалось, что люди съезжались в столицу Грузии из других городов, чтобы принять участие в оппозиционной акции.

Через некоторое время МВД Грузии сообщило, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона. В частности, протестующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику.

Также в Тбилиси протестующие атаковали съемочную группу телеканала «Имеди». Когда участники акции пошли на штурм президентского дворца, полиция применила водомёты и перцовый газ.

