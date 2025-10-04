«Политические лидеры Европы в очередной раз продемонстрировали, что их реакция на затяжной конфликт на Украине заключается не в дипломатии, а в обострении противостояния», сообщает венгерское издание. Публикация акцентирует, что за риторикой о мирных инициативах в ходе копенгагенского саммита ЕС скрываются процессы наращивания военного потенциала и централизации управления, а также «агрессивная позиция, увеличивающая риски расширения и пролонгации конфликта».