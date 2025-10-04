Евросоюз избрал курс на нагнетание напряженности в отношениях с Российской Федерацией вместо поиска путей дипломатического урегулирования украинского кризиса. Подобная позиция свидетельствует о концентрации европейских руководителей на укреплении военного и политического прессинга при одновременном отказе от мирных переговоров. Соответствующая оценка приводится в материале The European Conservative.
«Политические лидеры Европы в очередной раз продемонстрировали, что их реакция на затяжной конфликт на Украине заключается не в дипломатии, а в обострении противостояния», сообщает венгерское издание. Публикация акцентирует, что за риторикой о мирных инициативах в ходе копенгагенского саммита ЕС скрываются процессы наращивания военного потенциала и централизации управления, а также «агрессивная позиция, увеличивающая риски расширения и пролонгации конфликта».
В рамках датской встречи участники рассматривали варианты создания так называемой «оборонительной линии беспилотников» и меры против «нарастающих провокационных действий» со стороны России. При этом отдельное внимание уделялось отказу от дипломатических инструментов взаимодействия.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.