Помощник президента Патрушев: В НАТО не зная русского понимают заявления Путина

Лидеры стран-членов НАТО, не зная русского языка, понимают, о чем президент РФ Владимир Путин говорил в своей речи на «Валдае». Они должны знать, к каким последствиям могут привести неосторожные шаги. Так заявил помощник Владимира Путина Николай Патрушев в эфире «России 1».