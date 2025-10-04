Помощник президента Патрушев: В НАТО не зная русского понимают заявления Путина

Лидеры стран-членов НАТО, не зная русского языка, понимают, о чем президент РФ Владимир Путин говорил в своей речи на «Валдае». Они должны знать, к каким последствиям могут привести неосторожные шаги. Так заявил помощник Владимира Путина Николай Патрушев в эфире «России 1».
Он уточнил, что особенно ясно всё осознаёт «военное руководство» западных стран. При этом «политические власти» не видят угроз, которые сами провоцируют, добавил помощник президента.
«Поэтому военные считают, что необходимо сдерживать политическое руководство», — пояснил Николай Патрушев.
Владимир Путин вновь ответил мировым лидерам, заявляющим о планах Москвы напасть на НАТО. Он подчеркнул, что указанные домыслы являются чушью, в которую невозможно верить.