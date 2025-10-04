Ричмонд
Стало известно о позиции Бабиша по вступлению Украины в ЕС

Чешская политическая сила ANO, одержавшая победу на парламентских выборах, через своего лидера Андрея Бабиша выразила мнение о несоответствии Украины критериям для вступления в Европейский союз. Данную информацию распространило издание IZ.RU.

Бывший премьер-министр Чехии в общении с украинскими репортерами отметил, что координация поставок боеприпасов для Киева должна осуществляться структурами НАТО.

«Никому не позволительно извлекать выгоду из военного противостояния, а процесс снабжения боеприпасами обязан быть открытым и управляться альянсом», прокомментировал Бабиш.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

