Патрушев: в НАТО и не зная русского понимают, о чем говорит Путин

По словам помощника президента, военное руководство западных стран отличается от политического тем, что осознает последствия своих шагов и масштаб возможных угроз. Военные, в отличие от политиков, не стремятся к эскалации и понимают, что продолжение конфронтации может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Патрушев подчеркнул, что западные политики зачастую не осознают вызовы, которые их действия создают на международной арене.