При этом ранее в западных СМИ появилась информация о том, что европейские союзники киевского режима рассматривают возможность создания системы противовоздушной обороны над западными областями Украины с перспективой её дальнейшего расширения вплоть до Киева. Вероятно, страны Европы будут вынуждены реализовывать этот план при минимальной поддержке со стороны США.