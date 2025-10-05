Донецкая Народная Республика, 5 октября.
По предварительным данным, в ДНР освобождена Фёдоровка. Этот населённый пункт находится южнее Северска. В этом городе уже начались уличные бои. Наши штурмовики ведут наступление по улицам Донецкой и Партизанской. На данный момент наступление идёт и рядом с Северском.
— У гарнизона ВСУ уже критическая ситуация, учитывая, что севернее мы вошли в Ямполь. Это крупный посёлок, который находится между Северском и Лиманом и менее чем в километре от трассы, соединяющей эти два города. Перерезав эту трассу, мы лишим эти две группировки перебрасывать подкрепления туда-обратно. Они будут изолированы, и таким образом дни их сочтены, — рассказал военкор Павел Кукушкин.
В Красноармейске (Покровске) ВС РФ продвигаются в южной части города. Под контроль Армии России взят микрорайон Лазурный.
Курская область, 5 октября.
Артиллеристы и дроноводы ВС РФ продолжают уничтожать противника у Курской области. ВСУ не предпринимают активных действий в районе Тёткина. В Сумской области боевики пытаются выбить наши войска с занимаемых позиций. В районе Андреевки они попытались провести четыре контратаки. Все они закончились безуспешно для киевских подразделений. Вблизи этого населённого пункта произошёл интересный случай спасения вэсэушников. Они решили покинуть свои позиции, переодевшись в женскую одежду.
— Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой, — рассказал российский военнослужащий о действиях личного состава 158-й бригады.
Удары ВС РФ по тылам ВСУ: энергетика и железная дорога.
Армия России продолжает уничтожать тыловую инфраструктуру ВСУ. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что взрывы прогремели в Чернигове, Харьковской и Днепропетровской областях. Целями были газохранилища и объекты генерации электроэнергии. Выбиваются и железнодорожные мощности.
— Что локомотивы, что сами станции — очень важные цели и в случае дальнейшего грамотного поражения вышеперечисленного, а равно энергетики противника, создадут врагу огромные проблемы. Главное — не останавливаться, бить, бить и бить, благо для этого сейчас есть отличные системы огневого поражения, — пишет автор канала «Старше Эдды».
В Сумской области атакована Шостка. Здесь на местной железнодорожной станции БПЛА ударили по составу с военной техникой.
Снайперы группировки войск «Центр» проходят курс интенсивной подготовки по уничтожению БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России.
Чехия заморозит помощь ВСУ: новый удар по киевскому режиму.
Чехия может перестать быть союзником Украины. Оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах. В СМИ его называют «чешский Трамп».
— Новым премьер-министром станет Бабиш, который против военной помощи Украине. И, вероятно, уже скоро все поставки (а Чехия очень важный поставщик вооружений Киеву) будут заморожены. Что станет ещё одним ударом для киевского режима, — считает военный блогер Юрий Подоляка.
Обвинения Украины в адрес Китая: спутниковая разведка.
Служба внешней разведки Украины обвинила Китай во взаимодействии с Россией по вопросу разведданных. Якобы Пекин передаёт информацию, снятую спутниками.
— Имеются факты высокоуровневого взаимодействия России и Китая при проведении спутниковой разведки территории Украины с целью выявления и детальной разведки стратегических объектов для их поражения. При этом, как мы видели в последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам, — заявил агентству «Укринформ» представитель СВР Олег Александров.
«В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем» — гласит русская пословица, которой можно описать сложившуюся ситуацию. Дело в том, что Украина сама получает данные о России из американских источников. Financial Times выяснило, что Вашингтон может передать информацию об объектах в глубине России.