Новости СВО. ВС РФ вошли в Северск, ВСУ откатываются, в Шостке разгромлен военный эшелон, Чехия сворачивает помощь Киеву, 5 октября

— У гарнизона ВСУ уже критическая ситуация, учитывая, что севернее мы вошли в Ямполь. Это крупный посёлок, который находится между Северском и Лиманом и менее чем в километре от трассы, соединяющей эти два города. Перерезав эту трассу, мы лишим эти две группировки перебрасывать подкрепления туда-обратно. Они будут изолированы, и таким образом дни их сочтены, — рассказал военкор Павел Кукушкин.