Премьер Грузии: беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы

«Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», — сказал Кобахидзе на брифинге.

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что беспорядки в Тбилиси были организованы иностранными спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек правящей партии Грузии назвал беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота Протестующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

«Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», — сказал Кобахидзе на брифинге.

По меньшей мере 21 полицейский и 6 участников акции протеста пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии.

«В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в сообщении. -0-

