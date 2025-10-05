Премьер Грузии: беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы

«Все те, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получат строгий ответ. Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти», — сказал Кобахидзе на брифинге.