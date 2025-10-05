Патрушев считает, что Армия России опередила ВС США, став сильнейшей в мире

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет приверженность мирной политике, в то же время продолжая укреплять свой военный потенциал. Также о намерении развивать Вооружённые силы недавно заявил и президент России Владимир Путин. По его словам, Россия продолжит наращивать военную мощь и делать свои ВС более современными.