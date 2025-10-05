В Тбилиси во время протестов пострадали 21 полицейский и 6 демонстрантов

Напомним, в Тбилиси вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. А грузинский премьер Ираклий Кобахидзе тем временем обвинил в организации протестных акций иностранные спецслужбы, а также посла Евросоюза. По его утверждениям, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.