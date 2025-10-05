В Тбилиси во время протестов пострадали 21 полицейский и 6 демонстрантов

Видео © X / Dada Shastoni.
Отмечается, что пострадавших доставили в медучреждения бригады скорой помощи. А по фактам акций инициированы уголовные расследования, в том числе по статье о попытке государственного переворота. Количество задержанных участников акции на данный момент уточняется.
Баррикады продолжают гореть в центре Тбилиси. Стычки между демонстрантами и полицией продолжаются, спецназу периодически приходится использовать слезоточивый газ и водомёты. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в районе площади Орбелиани и у здания Парламента на проспекте Руставели.
Напомним, в Тбилиси вспыхнули протесты на фоне выборов в местные органы власти. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. А грузинский премьер Ираклий Кобахидзе тем временем обвинил в организации протестных акций иностранные спецслужбы, а также посла Евросоюза. По его утверждениям, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.
