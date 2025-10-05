Пылинки сдули. Как Путин заставил «жабоедов» отступить одним словом

На этой неделе я нашёл карикатуру 1975 года, где вьетнамские крестьяне смотрят на пролетающий американский бомбардировщик и говорят: «У них опять проблемы в экономике». США в шатдауне, госдолг подбирается к отметке в 38 триллионов, самое время вторгаться куда попало. Так что до выдачи премий мира, назначенной на 10 октября, Донни может не дотерпеть. Или начнёт две новые войны сразу после получения премии, как и положено американским «миротворцам».