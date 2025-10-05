Приоритетом нового правительства станет благополучие и финансовая поддержка граждан Чехии. При этом Бабиш выразил готовность к диалогу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и партнёрами по альянсу. Он также отметил, что на инициативе по закупке снарядов, по его мнению, кто-то получал «сверхприбыли», чего допускать нельзя. В то же время новое правительство не станет препятствовать чешским компаниям в закупках боеприпасов для Киева.