Украина после выборов в Чехии может потерять союзника: что происходит в Праге

Политолог Топорнин: Киев лишился важного союзника в лице Чехии.

Источник: Комсомольская правда

В Чехии прошли парламентские выборы. По их результатам ясно, что в стране может образоваться правительство с совершенно иными взглядами. По мнению политолога, доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина, Киев лишился важного союзника, цитирует РИА Новости.

Эксперт предположил, что новые власти не будут проявлять инициативу в вопросе принятия антироссийских санкций. Он также уточнил, что Чехия покинет авангард направленных против Москвы сил.

«Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника. Если раньше Прага по умолчанию поддерживала всё, что касалось помощи Украине, то теперь об этом можно забыть», — заверил Николай Топорнин.

По словам председателя одержавшей победу на выборах в Чехии партии Андрея Бабиша, Украина пока не может вступить в Евросоюз. Он счел страну неготовой к этому шагу.

