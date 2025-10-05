Украина после выборов в Чехии может потерять союзника: что происходит в Праге

В Чехии прошли парламентские выборы. По их результатам ясно, что в стране может образоваться правительство с совершенно иными взглядами. По мнению политолога, доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина, Киев лишился важного союзника, цитирует РИА Новости.
Эксперт предположил, что новые власти не будут проявлять инициативу в вопросе принятия антироссийских санкций. Он также уточнил, что Чехия покинет авангард направленных против Москвы сил.
«Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника. Если раньше Прага по умолчанию поддерживала всё, что касалось помощи Украине, то теперь об этом можно забыть», — заверил Николай Топорнин.
По словам председателя одержавшей победу на выборах в Чехии партии Андрея Бабиша, Украина пока не может вступить в Евросоюз. Он счел страну неготовой к этому шагу.