В Испании тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи человек вышли в субботу на улицы Мадрида, Барселоны и десятков других городов Испании с требованиями прекратить «геноцид в Газе» и разорвать дипломатические и торговые отношения с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.
В Мадриде колонна протестующих прошла от центрального вокзала Аточа до площади Кальяо. Участники несли палестинские флаги, плакаты с надписями «Свободная Палестина» и «Остановить геноцид» и скандировали: «Это не война, это геноцид» и «От реки до моря — Палестина победит».
По данным организаторов, акции прошли более чем в 80 муниципалитетах страны и приурочены к годовщине событий 7 октября 2023 года, с которых началась нынешняя фаза конфликта между Израилем и движением ХАМАС.
Крупнейшая акция прошла в Барселоне, где, по данным властей, на улицы вышло около 70 тысяч человек, а по оценкам организаторов — до 300 тысяч. Массовые демонстрации также состоялись в Валенсии, Севилье, Памплоне, Леоне, Сантандере и на Канарских островах. -0-