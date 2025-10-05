Ричмонд
Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии, на которых пострадал 21 полицейский

Президент Молдавии Майя Санду высказала солидарность с гражданами Грузии, участвующими в массовых акциях протеста. Соответствующее сообщение она опубликовала в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Мои мысли с народом Грузии, который отстаивает свободу и своё европейское будущее. Демократию невозможно заставить замолчать. Молдова на вашей стороне», — написала Санду.

Напомним, 4 октября в столице Грузии вспыхнули протесты в связи с выборами в органы местного самоуправления. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В ходе протестов пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 демонстрантов. А по фактам акций инициированы уголовные расследования, в том числе по статье о попытке государственного переворота.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

