Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ

«Макрон “дал время до вечера воскресенья Себастьяну Лекорню, чтобы сформировать правительство”, — отмечает телеканал.
По этим же данным, объявить состав нового правительства Франции Лекорню должен не позднее утра понедельника.
Телеканал указывает, что Макрон потребовал сформировать кабмин, готовый к диалогу с левыми силами страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.