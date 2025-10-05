Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.