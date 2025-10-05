Ричмонд
Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьеру страны Себастьяну Лекорню сформировать правительство до вечера воскресенья, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в партии Макрона «Возрождение».

Источник: Reuters

«Макрон “дал время до вечера воскресенья Себастьяну Лекорню, чтобы сформировать правительство”, — отмечает телеканал.

По этим же данным, объявить состав нового правительства Франции Лекорню должен не позднее утра понедельника.

Телеканал указывает, что Макрон потребовал сформировать кабмин, готовый к диалогу с левыми силами страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.