Трамп заявил о согласии Израиля на линию отвода войск в Газе и назвал условия прекращения огня

По мнению американского лидера, условием прекращения огня является согласие ХАМАС на предложенные США условия. В случае положительного ответа, немедленно вступит в силу перемирие и начнётся процесс обмена заложниками и заключёнными. Трамп подчеркнул, что как только ХАМАС подтвердит свое согласие, будут предприняты незамедлительные меры для установления мира в регионе.