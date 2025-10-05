Трамп заявил о согласии Израиля на линию отвода войск в Газе и назвал условия прекращения огня

«Израиль согласился на изначальную линию отвода, которую мы указали, мы поделились ей с ХАМАС», — уточнил хозяин Белого дома.
По мнению американского лидера, условием прекращения огня является согласие ХАМАС на предложенные США условия. В случае положительного ответа, немедленно вступит в силу перемирие и начнётся процесс обмена заложниками и заключёнными. Трамп подчеркнул, что как только ХАМАС подтвердит свое согласие, будут предприняты незамедлительные меры для установления мира в регионе.
Ранее сообщалось, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) приостановила наступательные действия в секторе Газа, перейдя к оборонительной стратегии. Информация об этом была распространена радиостанцией «Галей ЦАХАЛ». По сообщениям СМИ, активность ЦАХАЛ в регионе сведена к минимуму в связи с перспективой реализации мирного плана, предложенного Дональдом Трампом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.