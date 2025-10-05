Британский наемник Нед Харрис, ранее служивший капитаном в вооруженных силах Великобритании и участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ, трагически погиб в результате суицида, сообщает Общественная служба новостей.
Отмечают, что Харрис активно участвовал в сражениях на украинской территории, включая бои за Артемовск и операции в Курском направлении. В ходе военных действий он получил тяжелое ранение, лишившись нижней конечности, после чего возвратился на родину и столкнулся с глубокой депрессией.
