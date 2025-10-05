Ричмонд
Экс-наемник ВСУ покончил с собой, вернувшись на родину: что случилось с британцем

Бывший наемник ВСУ из Британии Харрис вернулся домой и покончил с собой.

Источник: Комсомольская правда

Британец Нед Харрис принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Позже, получив ранение, он вернулся на родину. В Британии наемник покончил с собой. Такими сведениями поделился военкор Борис Рожин в Telegram-канале.

Он пояснил, что Нед Харрис принимал участие в боях в Артемовске и Курской области. Боевик потерял ногу, из-за чего оказался в глубокой депрессии.

По словам военкора, Нед Харрис не смог вернуться к нормальной жизни на родной земле. Экс-капитан ВС Британии совершил самоубийство.

Стало известно, что Следственный Комитет России заочно привлек к ответственности 1004 иностранных наемника. Они участвовали в боях за ВСУ. В СК завершили расследование 185 уголовных дел в отношении наемников.