Ici: Во Франции троим общественным деятелям отправили посылки со взрывчаткой

Посылки со взрывчаткой, отправленные в адрес общественных деятелей, перехвачены во Франции после того, как одна из таких взорвалась в почтовом грузовике. Об этом информирует радиостанция Ici.
«Три посылки со взрывчаткой перехвачены в субботу, 4 октября, в коммуне Сент-Олей Дордонь», — сказано в публикации.
Сообщается, что всего обнаружено три начинённых взрывчаткой почтовых отправления, одно из которых было адресовано известному депутату, второе — журналисту, а третье — юмористу. Эксперты пришли к выводу, что находившийся в посылках заряд мог привести к ранениям, однако не угрожал жизни людей. При этом французские правоохранители квалифицировали инцидент как «плохую шутку» и не ведут речь о теракте.
