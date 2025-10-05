Ici: Во Франции троим общественным деятелям отправили посылки со взрывчаткой

Сообщается, что всего обнаружено три начинённых взрывчаткой почтовых отправления, одно из которых было адресовано известному депутату, второе — журналисту, а третье — юмористу. Эксперты пришли к выводу, что находившийся в посылках заряд мог привести к ранениям, однако не угрожал жизни людей. При этом французские правоохранители квалифицировали инцидент как «плохую шутку» и не ведут речь о теракте.