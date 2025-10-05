Ричмонд
Ici: Во Франции троим общественным деятелям отправили посылки со взрывчаткой

Во Франции в почтовом грузовике взорвалась посылка, ещё две таких были перехвачены.

Источник: Комсомольская правда

Посылки со взрывчаткой, отправленные в адрес общественных деятелей, перехвачены во Франции после того, как одна из таких взорвалась в почтовом грузовике. Об этом информирует радиостанция Ici.

«Три посылки со взрывчаткой перехвачены в субботу, 4 октября, в коммуне Сент-Олей Дордонь», — сказано в публикации.

Сообщается, что всего обнаружено три начинённых взрывчаткой почтовых отправления, одно из которых было адресовано известному депутату, второе — журналисту, а третье — юмористу. Эксперты пришли к выводу, что находившийся в посылках заряд мог привести к ранениям, однако не угрожал жизни людей. При этом французские правоохранители квалифицировали инцидент как «плохую шутку» и не ведут речь о теракте.

Ранее ФСБ продемонстрировала икону, содержащую взрывчатку, которую по заданию украинского куратора принесла на контрольно-пропускной пункт УФСБ по Крыму жительница Волгоградской области.

Тем временем стало известно, что водитель грузового автомобиля, который попытался ввезти в Грузию взрывчатые вещества с территории Турции, получил их от украинских спецслужб.