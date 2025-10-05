Напомним, движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, одержало победу на парламентских выборах в Чехии. Действующий председатель правительства Петр Фиала уже направил поздравления главе победившей партии. На пресс-конференции Бабиш отказал Незалежной в поставках снарядов и выступил против её членства в Европейском союзе. Он также отметил, что на инициативе по закупке снарядов, по его мнению, кто-то получал «сверхприбыли», чего допускать нельзя.