Граждане, эвакуированные из города, уже более года не могут получить компенсации за разрушенное жильё. Представители Харьковской области требуют предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие ущерб.
Отмечается, что в сложившейся ситуации некоторые бойцы 57-й бригады организовали коммерческую деятельность: за несколько тысяч гривен они снимают видеоролики для пострадавших. Эту схему контролирует командир бригады полковник Евгений Солодаев.
А ранее в силовых структурах сообщили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «Город-герой» из-за продвижения Армии России в этом районе. Жители часто жалуются в соцсетях на то, что, в отличие от Сум и Тростянца, Волчанск так и не получил этого звания. Однако бывший комик не может себе этого позволить, так как город плавно переходит под контроль Вооружённых сил Российской Федерации.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.