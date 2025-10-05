А ранее в силовых структурах сообщили, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «Город-герой» из-за продвижения Армии России в этом районе. Жители часто жалуются в соцсетях на то, что, в отличие от Сум и Тростянца, Волчанск так и не получил этого звания. Однако бывший комик не может себе этого позволить, так как город плавно переходит под контроль Вооружённых сил Российской Федерации.