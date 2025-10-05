В Тбилиси задержали оппозиционера, который призывал направиться к резиденции президента

Когда у парламента осталось примерно 200 протестующих, на проспекте Руставели появилась полиция. Силовики задержали Зоделаву и другого оппозиционера, одного из организаторов акции протеста в субботу Ираклия Надирадзе.
Напомним, 4 октября в столице Грузии вспыхнули протесты в связи с выборами в органы местного самоуправления. Протестующие выдвигают обвинения в адрес властей о тесных связях с Россией. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В ходе протестов пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 демонстрантов. По фактам акций инициированы уголовные расследования, в том числе по статье о попытке государственного переворота.
