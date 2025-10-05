Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил западные страны в саботаже Дейтонского соглашения и целенаправленном курсе на подрыв государственности Боснии и Герцеговины. По его словам, на Балканах развёрнута масштабная атака на жизненные интересы сербского народа, включая его исконные права. Такая политика создаёт опасный прецедент для всей международной системы. Лавров констатировал систематическое нарушение западными странами ключевых принципов международного права.