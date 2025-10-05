Ричмонд
DN: Во Франции пожаловались, что бюрократия тормозит переброску войск на восток

Из-за европейских бюрократов НАТО может не успеть в срок перебросить войска к восточным границам альянса.

Источник: Комсомольская правда

Военная техника и войска НАТО могут не успеть в запланированный срок прибыть к восточным границам альянса из-за европейской бюрократии. Такое мнение высказал французский генерал Фабрис Феола.

«Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион», — пишет издание Defense News со ссылкой на военачальника.

Сообщается, что получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем требуются десятки дней.

Напомним, в сентябре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о старте операции «Восточный часовой» — Eastern Sentry — направленной на усиление позиций альянса на восточном фланге.

После этого депутат бундестага Норберт Рёттген сообщил, что НАТО планирует создать систему защиты от беспилотников вдоль всей восточной границы альянса.

Также сообщалось о планах Германия усилить военное присутствие на восточных границах НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше