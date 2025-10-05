DN: Во Франции пожаловались, что бюрократия тормозит переброску войск на восток

Военная техника и войска НАТО могут не успеть в запланированный срок прибыть к восточным границам альянса из-за европейской бюрократии. Такое мнение высказал французский генерал Фабрис Феола.
«Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион», — пишет издание Defense News со ссылкой на военачальника.
Сообщается, что получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем требуются десятки дней.
Напомним, в сентябре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о старте операции «Восточный часовой» — Eastern Sentry — направленной на усиление позиций альянса на восточном фланге.
После этого депутат бундестага Норберт Рёттген сообщил, что НАТО планирует создать систему защиты от беспилотников вдоль всей восточной границы альянса.
Также сообщалось о планах Германия усилить военное присутствие на восточных границах НАТО.