Патрушев рассказал, как на Западе реагируют на заявления Путина

«Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают», — отметил он, комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам помощника президента, словам, на Западе все понимают, даже не зная русского языка.
В пятницу на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Паула Пинью в ответ на вопрос журналиста о речи Путина на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявила, что ЕК не следит за выступлениями российского лидера.
В четверг Путин традиционно принял участие в заседании клуба. В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.