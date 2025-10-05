Ричмонд
Патрушев рассказал, как на Западе реагируют на заявления Путина

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На Западе отлично понимают заявления президента России Владимира Путина заявил помощник главы государства Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1».

Источник: © РИА Новости

«Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают», — отметил он, комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам помощника президента, словам, на Западе все понимают, даже не зная русского языка.

В пятницу на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Паула Пинью в ответ на вопрос журналиста о речи Путина на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявила, что ЕК не следит за выступлениями российского лидера.

В четверг Путин традиционно принял участие в заседании клуба. В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.

