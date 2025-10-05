В Госдуме предложили ввести единые выплаты учителям за успехи учеников

Один из лидеров партии выступил с инициативой создания унифицированной системы федеральных поощрений для педагогов, чьи воспитанники продемонстрировали стобалльные результаты на Едином государственном экзамене либо одержали победу во Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом пишет ТАСС.
«Вознаграждение за выпускников-отличников преподавателям начали начислять лишь с 2017 года, причем исключительно в отдельных регионах России. В текущих условиях, подготовив такого талантливого учащегося, педагог из Московской области получит 150 тысяч рублей, тогда как его башкирский коллега втрое меньшую сумму. Подобная диспропорция недопустима», прокомментировал политик.
