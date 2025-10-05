В Госдуме предложили ввести единые выплаты учителям за успехи учеников

«Вознаграждение за выпускников-отличников преподавателям начали начислять лишь с 2017 года, причем исключительно в отдельных регионах России. В текущих условиях, подготовив такого талантливого учащегося, педагог из Московской области получит 150 тысяч рублей, тогда как его башкирский коллега втрое меньшую сумму. Подобная диспропорция недопустима», прокомментировал политик.