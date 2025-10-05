Патрушев заявил, что российская армия превосходит американскую

Российская армия превосходит по силе американскую и может считаться самой мощной в мире. Такую характеристику ВС РФ дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны. Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Напомним, Россия обошла США в рейтинге военной мощи, после чего на Западе признали, что спецоперация сделала русских сильнее.
При этом политики западной Европы прекрасно осознают, что Россия не собирается на них нападать, несмотря на их заявления о якобы скором конфликте с РФ.
Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы России уверенно создают зону безопасности вдоль линии боевого соприкосновения в зоне СВО, работа по ее формированию идет по плану.