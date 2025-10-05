Пушков: у Орбана может появиться союзник в ЕС в лице Бабиша

«В случае, если Бабишу по результатам выборов удастся сформировать правительство, нынешний либеральный пробрюссельский кабинет уйдёт в отставку и политический профиль Чехии изменится, даже несмотря на то, что президентом остаётся убеждённый русофоб, сторонник военной помощи Украине и евроатлантист Павел, прежде возглавлявший военный комитет НАТО», — написал Пушков в Telegram-канале.