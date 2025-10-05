Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: у Орбана может появиться союзник в ЕС в лице Бабиша

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что у венгерского премьер-министра Виктора Орбана может появиться союзник в ЕС в лице выигравшего на парламентских выборах в Чехии Андрея Бабиша.

Источник: Reuters

«В случае, если Бабишу по результатам выборов удастся сформировать правительство, нынешний либеральный пробрюссельский кабинет уйдёт в отставку и политический профиль Чехии изменится, даже несмотря на то, что президентом остаётся убеждённый русофоб, сторонник военной помощи Украине и евроатлантист Павел, прежде возглавлявший военный комитет НАТО», — написал Пушков в Telegram-канале.

По словам сенатора, заняв место главы правительства, Бабиш, возможно, скорректирует свои позиции, однако вряд ли полностью подчинится требованиям брюссельской бюроратии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поздравил народ Чехии и лидера чешского оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент страны, заявив при этом о «пробуждении» Европы.

Орбан между тем отмечал, что Венгрия подаст в суд на Евросоюз при попытке лишить республику права вето.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше