Додик рассказал о шансах Боснии и Герцеговины стать членом НАТО

Босния и Герцеговина (БиГ) не намерена вступать в НАТО. Об этом сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью газете «Известия». Додик подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остаётся неизменной. Кроме того, он коснулся вопроса о санкциях в отношении России и экспорте оружия на Украину.

Источник: Life.ru

«Мы не дали согласия на вступление Боснии и Герцеговины в НАТО и не дадим его. Точно так же мы не дали согласия на введение санкций против Российской Федерации и не позволили, чтобы мусульмане-бошняки, у которых есть оборонная промышленность, экспортировали оружие и боеприпасы, которые могли бы оказаться на Украине», — заявил Додик.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские государства рассматривают возможность переселения мусульманских мигрантов на территорию Боснии и Герцеговины. Об этом также заявлял президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, Западная Европа сталкивается с проблемой увеличения числа приезжих и ищет новые территории для их размещения. Додик выразил своё несогласие с подобными планами, что, по его мнению, является причиной активной «борьбы» с ним с использованием юридических механизмов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

