Конфликту на Украине предрекли расширение

Журналистка Анна Гусарская заявила, что конфликт на Украине распространится на Польшу и другие страны НАТО. С таким мнением она выступила в статье для The Washington Post.

Источник: Reuters

Гусарская заявила, что опыт Украины в борьбе с дронами полезен. Она призналась, что сама научилась отличать модели беспилотников и освоила навыки первой помощи. По ее мнению, это важно на фоне заявлений польских властей о планах реагировать на нарушения воздушного пространства.

«Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) сегодняшний конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — предрекла она.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о готовности сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Обращаясь к правительству России, он призвал «не приходить жаловаться» в таких случаях.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
