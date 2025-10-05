Дети мигрантов смогут пересдавать тесты по русскому языку

Министерство просвещения Российской Федерации предоставило право пересдачи языкового тестирования несовершеннолетним иностранным гражданам. Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
Чиновник подчеркнул, что нужно сформировать необходимые условия для освоения языка, что позволит успешно пройти проверку знаний.
«Для лиц, не преодолевших испытание, существуют возможности освоить русскую речь. С этой целью созданы учебные условия, позволяющие как овладеть языком, так и повторно пройти процедуру тестирования», передаёт его слова информагентство ТАСС.
Ранее, 10 сентября, поступала информация, что свыше 87% не достигших совершеннолетия иностранных подданных, планирующих обучение в российских образовательных учреждениях, не могут быть приняты. Из этого количества лишь приблизительно 5,9 тысячи подростков смогли успешно пройти проверку языковых компетенций.
А Вячеслав Володин 20 августа информировал о снижении численности детей мигрантов, зачисленных в начальное и среднее звено российских школ. Указывалось, что данное сокращение обусловлено некомплектностью предоставляемой документации и недостаточными результатами проверки владения русским языком.
