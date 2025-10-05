МВД Грузии задержало 5 организаторов протестов за призывы к свержению власти

Также Дарахвелидзе сообщил о пострадавших в результате столкновений. По его словам, в ходе акции протеста пострадали не менее 32 полицейских, один из которых получил серьёзные травмы — его состояние оценивается как стабильное. Ещё один сотрудник получил травмы средней степени тяжести, остальные 30 — лёгкие.