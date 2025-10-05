МВД Грузии задержало 5 организаторов протестов за призывы к свержению власти

По словам замминистра, под стражу взяты Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.
«Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нём. Преступления подразумевают лишение свободы на срок до девяти лет», — заявил замглавы МВД.
Следствие установило, что в ходе акции протеста, прошедшей в субботу в Тбилиси, организаторы допускали высказывания, содержащие призывы к насилию. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны МВД, протестующие сломали ворота резиденции президента и попытались захватить здание.
Также Дарахвелидзе сообщил о пострадавших в результате столкновений. По его словам, в ходе акции протеста пострадали не менее 32 полицейских, один из которых получил серьёзные травмы — его состояние оценивается как стабильное. Ещё один сотрудник получил травмы средней степени тяжести, остальные 30 — лёгкие.
Напомним, 4 октября на площади Свободы в Тбилиси, одновременно с муниципальными выборами в Грузии, прошёл масштабный митинг оппозиции. Один из организаторов акции, бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава, призвал протестующих «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть митингующих направилась к резиденции главы государства. Спецназ полиции применил водомёты и слезоточивый газ для разгона протестующих, которые успели снести ворота.
