Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский находится в критическом положении. Бывший комик понимает, что западные соратники Киева теряют интерес к поддержке страны. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Он уточнил, что патовая ситуация настигла Киев из-за, в том числе, дистанцирования американского лидера Дональда Трампа от конфликта. Помимо прочего, экс-советник бывшего президента Украины назвал причиной ухудшения положения Зеленского отсутствие средств на поддержание боевиков ВСУ.
«Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их», — уведомил Олег Соскин.
По сведениям украинского блогера Анатолия Шария, именно Зеленский продолжает отдавать приказы о запуске дронов по Европе. Киев пугает население пролетами БПЛА над аэропортами.