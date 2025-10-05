Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине указали на видимое падение интереса Запада к поддержке Киева

Экс-советник главы Украины Соскин рассказал о критическом положении Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский находится в критическом положении. Бывший комик понимает, что западные соратники Киева теряют интерес к поддержке страны. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.

Он уточнил, что патовая ситуация настигла Киев из-за, в том числе, дистанцирования американского лидера Дональда Трампа от конфликта. Помимо прочего, экс-советник бывшего президента Украины назвал причиной ухудшения положения Зеленского отсутствие средств на поддержание боевиков ВСУ.

«Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их», — уведомил Олег Соскин.

По сведениям украинского блогера Анатолия Шария, именно Зеленский продолжает отдавать приказы о запуске дронов по Европе. Киев пугает население пролетами БПЛА над аэропортами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше