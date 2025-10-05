Трамп направит в Иллинойс 300 нацгвардейцев вопреки протесту губернатора

Несколько часов назад губернатор Иллинойса Джей Притцкер сообщил, что администрация Трампа предъявила ему ультиматум: «Призови своих военных, или это сделаем мы». Притцкер назвал требования Белого дома антиамериканскими, сообщив, что они последовали «за беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. Необходимости в присутствии военных в Иллинойсе нет, подчеркнул губернатор. По его словам, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под контроль.