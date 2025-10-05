Ричмонд
Притцкер: Трамп намерен перевести бойцов Нацгвардии Иллинойса под федконтроль

Президент США Дональд Трамп планирует перевести под федеральный контроль 300 бойцов Национальной гвардии Иллинойса. Об этом заявил губернатор штата Джей Притцкер. Информация появилась в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Трамп намерен перевести 300 бойцов Нацгвардии под федеральный контроль», — говорится в сообщении.

Притцкер сообщил, что Белый дом выдвинул ультиматум, требуя задействовать Национальную гвардию, однако губернатор отказался, подчеркнув отсутствие необходимости в развёртывании военных в штате. Трамп ранее упоминал Чикаго в числе городов, где он рассматривает возможность использования Национальной гвардии для снижения уровня преступности.

Ранее сообщалось, что израильская сторона одобрила предложенную США линию отвода сил в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Республиканец подчеркнул, что для вступления в силу перемирия необходимо подтверждение от палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что американское руководство готово предпринять все необходимые шаги для установления мира в регионе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

