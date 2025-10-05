Притцкер: Трамп намерен перевести бойцов Нацгвардии Иллинойса под федконтроль

Ранее сообщалось, что израильская сторона одобрила предложенную США линию отвода сил в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Республиканец подчеркнул, что для вступления в силу перемирия необходимо подтверждение от палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что американское руководство готово предпринять все необходимые шаги для установления мира в регионе.