Патрушев заявил, что в НАТО понимают Путина, даже не зная русского языка

Ранее представительница ЕК Паула Пинью отказалась комментировать речь Владимира Путина, которую он произнёс на заседании клуба «Валдай». По её словам, Еврокомиссия якобы не следит за заявлениями российского лидера. В то же время выступление президента РФ впечатлило британского аналитика, который не мог не отметить то, с какой уверенностью и спокойствием говорил Путин. Интересно то, что атмосфера на заседании «Валдая» сильно отличалась от настроений, царивших на саммите Евросоюза в Копенгагене. В Европе ощущались гнев и страх.