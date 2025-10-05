Военкор Рожин: Британец Харрис ехал за деньгами в ВСУ, но нашёл лишь смерть

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области. Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.