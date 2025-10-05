Ричмонд
Ввод Нацгвардии в Портленд остановлен по решению суда США

Федеральный суд вынес решение о временном запрете на развёртывание подразделений Национальной гвардии в Портленде, штат Орегон. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на судебное постановление.

Источник: Life.ru

Согласно информации издания, федеральный судья приостановил действие решения администрации Дональда Трампа об использовании военнослужащих Нацгвардии для подавления протестов у здания иммиграционной полиции в Портленде.

«Федеральный судья в субботу заблокировал решение администрации Трампа использовать солдат Нацгвардии, чтобы помочь справиться с ночными протестами у здания иммиграционной полиции в Портленде», — говорится в сообщении.

В своем решении, срок действия которого истекает 18 октября, судья заявил, что намерен установить, не превысил ли американский лидер свои конституционные полномочия, направив служащих федеральных войск в конкретный штат. Ожидается, что это решение будет обжаловано.

Ранее губернатор Иллинойса заявлял о намерении президента США перевести 300 бойцов Национальной гвардии Иллинойса под прямой федеральный контроль. Джей Притцкер утверждал, что Белый дом требовал задействовать гвардию, но получил отказ, поскольку губернатор не видел необходимости в их привлечении к обеспечению правопорядка в штате.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

