Ввод Нацгвардии в Портленд остановлен по решению суда США

Согласно информации издания, федеральный судья приостановил действие решения администрации Дональда Трампа об использовании военнослужащих Нацгвардии для подавления протестов у здания иммиграционной полиции в Портленде.
«Федеральный судья в субботу заблокировал решение администрации Трампа использовать солдат Нацгвардии, чтобы помочь справиться с ночными протестами у здания иммиграционной полиции в Портленде», — говорится в сообщении.
В своем решении, срок действия которого истекает 18 октября, судья заявил, что намерен установить, не превысил ли американский лидер свои конституционные полномочия, направив служащих федеральных войск в конкретный штат. Ожидается, что это решение будет обжаловано.
Ранее губернатор Иллинойса заявлял о намерении президента США перевести 300 бойцов Национальной гвардии Иллинойса под прямой федеральный контроль. Джей Притцкер утверждал, что Белый дом требовал задействовать гвардию, но получил отказ, поскольку губернатор не видел необходимости в их привлечении к обеспечению правопорядка в штате.
