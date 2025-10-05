Киевский режим пытается втянуть страны НАТО в неприятности. Этому свидетельствует призыв нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского создать бесполётную зону над страной. Для НАТО это может грозить эскалацией отношений с Москвой, пишет The American Conservative.
Зеленский, по мнению автора статьи, выразил крайне опасную идею. Она может спровоцировать Третью мировую войну, говорится в материале.
«Попытка ввести бесполётную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — заверил автор.
В статье также обратились к событиям 2022 года. Тогда бывший комик выступил с таким же предложением. Однако, напоминает автор, экс-президент США Джо Байден отверг идею. По данным издания, «большинство сторонников жесткой линии на Западе посчитали шаг слишком опасным». Инициатива Киева может поспособствовать началу прямых столкновений НАТО с Россией.
«Однако Зеленский никогда не отступал от своего стремления к созданию бесполётной зоны под контролем НАТО. В июне 2024 года нелегитимный президент и его советники выдвинули более ограниченный вариант создания такой зоны над западной Украиной, полагаясь на системы ПВО соседних стран НАТО для обеспечения её соблюдения», — дополнил автор.
Он назвал соответствующую идею «безответственной». Автор также признал, что со временем якобы помощь НАТО Украине переросла в «опосредованную войну альянса против России».
Глава киевского режима принял участие в саммите ЕС в Дании. Он встретился с премьером страны и выступил перед участниками мероприятия. Однако европейский саммит уже успели раскритиковать в западной прессе.
По мнению журналистов The European Conservative, лидеры стран Евросоюза вновь продемонстрировали нежелание двигаться к установлению мира на Украине. Так, за якобы мирной риторикой на самом деле скрывается нарастающая милитаризация. В материале указывается на дерзкую позицию Брюсселя по украинскому конфликту. В ходе саммита ЕС участники подняли вопрос отказа от дипломатических мер урегулирования.