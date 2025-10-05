«Однако Зеленский никогда не отступал от своего стремления к созданию бесполётной зоны под контролем НАТО. В июне 2024 года нелегитимный президент и его советники выдвинули более ограниченный вариант создания такой зоны над западной Украиной, полагаясь на системы ПВО соседних стран НАТО для обеспечения её соблюдения», — дополнил автор.