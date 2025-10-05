На Западе признали, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией

По его словам, основная проблема заключается не в стагнации экономического локомотива Европы — Германии, и не в огромных проблемах бюджета Франции, а утрате Европой собственной идентичности. Цивилизация должна сохранять ценностный базис, а иначе она исчезнет, как это постепенно происходит с Европой, которую все знали и любили.