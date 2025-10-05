Ричмонд
На Западе признали, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией

После саммита государств ЕС стало ясно, что европейские лидеры не заинтересованы в достижении мира на Украине. Об этом говорится в публикации издания The European Conservative (TEC).

Источник: Life.ru

«Для Брюсселя “мир” представляется синонимом продолжения поставок вооружения Украине, ужесточения санкций и построения Европы, основанной на военной готовности», — сказано в материале СМИ.

Отмечается, что за якобы мирными заявлениями Евросоюз скрывает милитаризацию, централизацию и попытки спровоцировать эскалацию текущего конфликта вокруг Украины. Авторы публикации подчёркивают, что западные лидеры выбрали путь эскалации отношений с Российской Федерацией.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ЕС мощным, но постепенно теряющим влияние объединением.

По его словам, основная проблема заключается не в стагнации экономического локомотива Европы — Германии, и не в огромных проблемах бюджета Франции, а утрате Европой собственной идентичности. Цивилизация должна сохранять ценностный базис, а иначе она исчезнет, как это постепенно происходит с Европой, которую все знали и любили.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
