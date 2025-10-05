«Для Брюсселя “мир” представляется синонимом продолжения поставок вооружения Украине, ужесточения санкций и построения Европы, основанной на военной готовности», — сказано в материале СМИ.
Отмечается, что за якобы мирными заявлениями Евросоюз скрывает милитаризацию, централизацию и попытки спровоцировать эскалацию текущего конфликта вокруг Украины. Авторы публикации подчёркивают, что западные лидеры выбрали путь эскалации отношений с Российской Федерацией.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ЕС мощным, но постепенно теряющим влияние объединением.
По его словам, основная проблема заключается не в стагнации экономического локомотива Европы — Германии, и не в огромных проблемах бюджета Франции, а утрате Европой собственной идентичности. Цивилизация должна сохранять ценностный базис, а иначе она исчезнет, как это постепенно происходит с Европой, которую все знали и любили.
