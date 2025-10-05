Милорад Додик выступил против поставок оружия Киеву

Ранее стало известно, что Босния и Герцеговина (БиГ) не намерена вступать в НАТО. Додик подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остаётся неизменной. Кроме того, он коснулся вопроса о санкциях в отношении России и экспорте оружия на Украину.