Милорад Додик выступил против поставок оружия Киеву

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о своей позиции против военных поставок для Украины. Соответствующее заявление политика было опубликовано в газете «Известия».

Источник: Life.ru

Додик сообщил о несогласии с присоединением страны к военному альянсу, подчеркнув неизменность этой позиции в будущем. Кроме того, он высказался против введения санкционных мер против России.

«Мы не позволили, чтобы мусульмане-бошняки, у которых есть оборонная промышленность, экспортировали оружие и боеприпасы на Украину», — заявил президент Республики Сербской.

Ранее стало известно, что Босния и Герцеговина (БиГ) не намерена вступать в НАТО. Додик подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остаётся неизменной. Кроме того, он коснулся вопроса о санкциях в отношении России и экспорте оружия на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

