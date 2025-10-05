Олейник: ложь Сырского о продвижении ВСУ Зеленский передает Западу

Главком ВСУ Александр Сырский говорит Владимиру Зеленскому только то, что последний хочет услышать, сообщил в беседе с aif.ru экс-нардеп Верховной Рады Владимир Олейник.
Таким образом он прокомментировал заявление депутата Рады Марьяны Безуглой о том, что главком ВСУ Александр Сырский выступает в роли психотерапевта для Зеленского, а также систематически предоставляет ему недостоверные сведения.
«Зеленский потом эти же сведения “продает” Западу, а что он продаст, отступление? Поэтому не случайно, что, когда Сырский рассказывал, что ВСУ еще якобы удерживают курское направление, то над ним насмехалась та же Безуглая, которая говорила: “Да, мы наступаем, только в сторону Сум, а скоро будем наступать в сторону Киева”. У ВСУ дела плохи, но Зеленский не хочет слышать плохих новостей», — отметил Олейник.
По словам экс-нардепа, Зеленский после докладов Сырского передает информацию Западу, ссылаясь именно на слова главкома ВСУ.
«Они его держат в теплой ванне с подогревом, чтобы он чувствовал себя победителем. Он ведет себя так — продает поражение за успех», — подчеркнул Олейник.
Ранее экс-нардеп сообщил, что Зеленский воспринимает провалы ВСУ как свои неудачи на сцене.