Олейник: ложь Сырского о продвижении ВСУ Зеленский передает Западу

«Зеленский потом эти же сведения “продает” Западу, а что он продаст, отступление? Поэтому не случайно, что, когда Сырский рассказывал, что ВСУ еще якобы удерживают курское направление, то над ним насмехалась та же Безуглая, которая говорила: “Да, мы наступаем, только в сторону Сум, а скоро будем наступать в сторону Киева”. У ВСУ дела плохи, но Зеленский не хочет слышать плохих новостей», — отметил Олейник.