Аналитики The Washington Post предрекают неизбежное расширение украинского конфликта на территорию Польши и других государств НАТО, в связи с чем рекомендуют гражданам западных стран освоить основы выживания и методы идентификации беспилотных аппаратов.
Девятого сентября в польском воздушном пространстве были зафиксированы 19 беспилотников без боевого снаряжения, из которых силам НАТО удалось нейтрализовать лишь четыре единицы. В эту же ночь российские войска применили против Украины свыше 400 дронов.
Обозреватель Анна Гусарская подчеркивает якобы ценность украинского опыта противодействия дронам, освоив самостоятельно распознавание моделей беспилотников и приёмы первой помощи. Актуальность этих навыков, считает она, возросла после заявлений польских властей о вступлении в «предвоенную эпоху» и готовности давать отпор нарушениям воздушных границ.
