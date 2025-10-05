Стоит отметить, что СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в адрес российских политических, военных, культурных и общественных деятелей. В частности, недавно стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолия Торкунова. Ректору инкриминируют нарушение трёх статей, в том числе посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, а также якобы «пропаганду войны».