Панкратов: «железная леди» Бербок прячет тревожность за агрессией

Эксперт отметил, что Бербок, вставшая на ящик перед журналистами, пытается справится с комплексом неполноценности.

Источник: Аргументы и факты

Экс-глава МИД Германии, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок прячет тревожность за маскулинной агрессивностью. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых Бербок стоит на пластиковом ящике напротив журналистов. Рост политика составляет 160 см.

«Выраженные скулы, массивная нижняя челюсть и симметричная структура губ формируют классический фенотип авторитарной личности с тенденциями к прямолинейной агрессии. Прямая посадка головы с фиксированным взглядом вперёд демонстрирует ригидность психических процессов и установку на бескомпромиссное доминирование. Обилие контролируемых микродвижений — поправление одежды, корректировка причёски — указывает на высокий уровень внутренней тревожности, маскируемой через навязчивый самоконтроль. Это деградированный архетип “железной леди” — женщины-политика, компенсирующей физические и гендерные ограничения через гипертрофию маскулинной агрессии», — отметил эксперт.

Панкратов подчеркнул, что Бербок боится потерять контроль над ситуацией.

«Категоричность заявлений о продолжении военных действий против России независимо от мнения электората демонстрирует полную дискредитацию демократических принципов в пользу личных компенсаторных потребностей. Чрезмерная конфронтационность в отношениях с Россией, Китаем и даже союзниками по НАТО является прямым следствием компенсаторной агрессии физически неполноценной личности», — добавил специалист.

Ранее эксперт Анищенко назвал новые видео Бербок из ООН отсутствием критического мышления.

