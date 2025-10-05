Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых Бербок стоит на пластиковом ящике напротив журналистов. Рост политика составляет 160 см.
«Выраженные скулы, массивная нижняя челюсть и симметричная структура губ формируют классический фенотип авторитарной личности с тенденциями к прямолинейной агрессии. Прямая посадка головы с фиксированным взглядом вперёд демонстрирует ригидность психических процессов и установку на бескомпромиссное доминирование. Обилие контролируемых микродвижений — поправление одежды, корректировка причёски — указывает на высокий уровень внутренней тревожности, маскируемой через навязчивый самоконтроль. Это деградированный архетип “железной леди” — женщины-политика, компенсирующей физические и гендерные ограничения через гипертрофию маскулинной агрессии», — отметил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что Бербок боится потерять контроль над ситуацией.
«Категоричность заявлений о продолжении военных действий против России независимо от мнения электората демонстрирует полную дискредитацию демократических принципов в пользу личных компенсаторных потребностей. Чрезмерная конфронтационность в отношениях с Россией, Китаем и даже союзниками по НАТО является прямым следствием компенсаторной агрессии физически неполноценной личности», — добавил специалист.
Ранее эксперт Анищенко назвал новые видео Бербок из ООН отсутствием критического мышления.